Италия не признает российскую оккупацию Крыма

Глава МИД страны заявил, что Италия не признает незаконную оккупацию Крыма

Правительство Италии не признает незаконную оккупацию Крыма Россией и придерживается санкционной политики Европейского союза (ЕС). Об этом заявил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези на заседании парламента, передает Ansa.

По его словам, правительство считает, что правила международного права должны всегда уважаться.

"Италия не признала региональных властей, назначенных в марте 2014 года, следуя санкциям в соответствии с Европейским союзом", - сказал министр.

Напомним, ранее глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что Российская Федерация имела право аннексировать украинский Крым в 2014 году на основании так называемого "референдума". Позже член дирекции Демократической партии, которая выступает в оппозиции к популистскому правительству Италии, Пьеро Фассини раскритиковал Сальвини за его скандальные заявления относительно "законности" аннексии Крыма и о Революции достоинства.