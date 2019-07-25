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Біля узбережжя Лівії зникли 150 мігрантів, - ООН

Новини » Надзвичайні події    25.07.2019 - 19:02
Біля узбережжя Лівії зникли 150 мігрантів, - ООН
Ілюстративне фото (cgtn.com.jpg)

Лівія є ключовою відправною точкою до Європи для мігрантів

У результаті корабельної аварії біля узбережжя Лівії зникли 150 чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC

За даними  ООН, близько 150 людей врятували місцеві рибаки, з моря їх повернула берегова охорона. Доля приблизно ж такої кількості людей поки невідома.

"Мігранти прямували з міста Аль-Хомс, розташованого в 120 кілометрах від Триполі. Поки невідомо, вони буди на одному чи двох суднах", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, якщо підтвердиться загибель мігрантів, то це буде найбільша аварія у Середземному морі за цей рік.

Додамо, тисячі мігрантів намагаються перетнути Середземне море до Європи щороку, і Лівія є ключовою відправною точкою. У результаті того, що вони часто подорожують на застарілих і переповнених кораблях багато хто з мігрантів гине.

Нагадаємо, у Середземному морі біля берегів Тунісу близько 80 мігрантів зникли безвісти після того, як затонув човен, на якому вони пливли в напрямку Європи. Всього на судні перебувало 86 осіб. З них знайшли лише чотирох, один з яких згодом помер.

Як повідомляло РБК-Україна, 7 липня Німеччина закликала Італію відкрити порти для суден з біженцями. У відповідь глава МВС Італії Маттео Сальвіні відмовився відкривати гавані країни для прийому суден. Він закликав офіційний Берлін позбавити німецьких прапорів судна, які "допомагають торговцям людьми і контрабандистам".

 

 

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