Німеччина закликала Італію відкрити порти для суден з біженцями

Фото: Хорст Зеехофер (seehofer-direkt.de)

Судно з 41 врятованим мігрантом прибуло в італійський порт

Глава МВС Німеччини Хорст Зеехофер заявив, що Італії слід впустити в свої порти кораблі з мігрантами, врятованими в Середземному морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зеехофер особливо виділив необхідність якнайшвидшого прийняття рішення, яке буде засноване на спільній відповідальності.

У відповідь глава МВС Італії Маттео Сальвіні відмовився відкривати гавані країни для прийому суден. Він закликав офіційний Берлін позбавити німецьких прапорів судна, які "допомагають торговцям людьми і контрабандистам", а також повернути своїх громадян, які "порушують італійські кордони".

Між тим рятувальне судно "Alex" з 41 врятованим мігрантом прибуло в італійський порт Лампедузу всупереч забороні влади. Проте корабель "Alan Kurdi" з 65 біженцями поки не став входити в територіальні води Італії. При цьому раніше ФРН погодилася прийняти частину врятованих "в рамках рішення про європейську солідарність".

Раніше повідомлялося, що в Середземному морі біля берегів Тунісу близько 80 мігрантів пропали без вісті після того, як затонуло судно, на якому вони пливли в напрямку Європи.

РБК-Україна писало, що на південному заході Туреччини біля берегів курортного району Бодрум перевернулося і затонуло судно з нелегальними мігрантами.