Італія дозволила врятованим мігрантам із судна Sea Watch зійти на берег

Раніше судну не дозволили заходити в італійські порти

47 мигрантов, спасенных в Средиземном море судном немецкой правозащитной организации Sea Watch, могут сойти на итальянский берег. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Такое решение он объяснил тем, что мигрантов, кроме Италии, согласились принять еще 6 стран Евросоюза.

"Люксембург присоединился к списку дружественных государств, которые отреагировали на наше приглашение принять мигрантов. Среди стран, которые согласились принять иммигрантов, которые уже почти две недели находятся на судне, - Франция, Германия, Мальта, Португалия и Румыния", - отметил он.

В сою очередь, в Sea-Watch приветствовали это решение.

Ранее РБК-Украина писало, что Италия обратилась с просьбой к Нидерландам принять 47 мигрантов с гуманитарного судна, которому не разрешили заходить в итальянские порты.

Отметим, 20 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке 19 декабря, большинством голосов приняла пакт о беженцах.