Італія дозволила врятованим мігрантам із судна Sea Watch зійти на берег

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Раніше судну не дозволили заходити в італійські порти

47 мігрантів, врятованих у Середземному морі судном німецької правозахисної організації Sea Watch, можуть зійти на італійський берег. Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Таке рішення він пояснив тим, що мігрантів, крім Італії, погодилися прийняти ще 6 країн Євросоюзу.

"Люксембург приєднався до списку дружніх держав, які відреагували на наше запрошення прийняти мігрантів. Серед країн, які погодилися прийняти іммігрантів, які вже майже два тижні перебувають на судні, - Франція, Німеччина, Мальта, Португалія та Румунія", - зазначив він.

У сою чергу, в Sea-Watch привітали це рішення.

Раніше РБК-Україна писало, що Італія звернулася з проханням до Нідерландів прийняти 47 мігрантів з гуманітарного судна, якому не дозволили заходити в італійські порти.

Зазначимо, 20 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН у Нью-Йорку 19 грудня, більшістю голосів прийняла пакт про біженців.