Италия избавится от российских энергоносителей и станет газовым хабом ЕС, - министр развития

Италия планирует избавиться от зависимости в российском газе в течение 2023 года и превратиться в газовый хаб для Европы.

Как отмечает издание, об этом заявил в интервью министр экономического развития Италии Адольфо Урсо.

"В течение этого года мы освободимся от России по сравнению с 40%, которые мы купили у Москвы в 2021 году, и 16%, зафиксированными в прошлом году. Со следующего года мы также сможем поставлять газ в другие страны и за короткое время станем европейским газовым хабом, в том числе благодаря наращиванию мощностей азербайджанского Трансадриатического газопровода. Но есть и другие промышленные возможности из Баку, о чем свидетельствуют контракты Ansaldo Energia, а также проекты возобновляемой энергетики и электроэнергии", - подчеркнул министр, уезжая в Баку.

Кроме того, он добавил, что благодаря двум регазификационным заводам в Пембино и Равенне, которые начнут работать до лета, мы будем полностью свободны от России: они будут производить 10 млрд кубометров газа, именно столько, сколько было импортировано из Москвы в прошлом году", - отметил Урсо.

По его словам, уже в следующем году Италия сможет поставлять газ в другие страны и вскоре стать европейским газовым хабом.

"Мы должны сделать то же на фронте электроэнергии: мы можем стать электрическим хабом Средиземноморья, а с мегафабрикой Enel в Катании - крупнейшим производителем солнечных панелей в Европе. Будущее страны связано с инвестициями в "зеленые" и цифровые технологии: от батарей к полупроводникам, а также турбинам, аккумуляторам и панелям", - добавил министр.

Кроме того, Урсо подчеркнул, что сейчас промышленные цены на топливо в Италии ниже, чем в Испании, Франции и Германии.

"Такого еще никогда не было. Мы достигнем органической реформы, которой заслуживают операторы и потребители, и все экономные семьи и предприятия получат вознаграждение, но для достижения этой цели требуется вклад всех министерств. Это синергетическая работа с другими администрациями. Сейчас мы насчитали почти 2 тысячи различных поощрений: 229 общегосударственных и 1753 региональных. Мы будем обсуждать с регионами создание единой концепции стимулов в соответствии с принципами эффективности и результативности, большей однородности и простоты. Так формируется промышленная политика", - констатировал министр.