Министр обороны Италии назвал единственный способ не допустить Третью мировую войну

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание RAI News .

Как отмечает издание, об этом глава Минобороны сказал, приветствуя своего парижского коллегу Себастьена Лекорню в Риме на встрече по безопасности так называемого расширенного Средиземноморья и войны России против Украины.

"Третья мировая война может начаться, если российские танки прибудут в Киев и на границы Европы. Не разрешить им приехать - это единственный способ остановить это", - отметил Крозетто.

И добавил, что на следующей неделе может появиться новый указ о помощи Украине.

"Между Италией и Францией - общие ценности, которые укрепляют общее стратегическое видение. Полное согласие по обсужденным темам, в частности: преданность Украине, безопасность в Средиземном море, европейская оборона и сотрудничество между вооруженными силами. Важно, чтобы Италия и Франция и вооруженные силы наших стран сотрудничали в планировании нашей безопасности в будущем", - подчеркнул министр.

Крозетто подчеркнул, что безопасность двух стран начинается с восточного фронта, с того, что происходит в Украине. Оба министра согласились, что развязанная Россией война является самой серьезной угрозой миру и стабильности европейского континента с момента окончания Второй мировой войны.

"Это явное нарушение принципов целостности и незыблемости территориальных границ, международного права и Устава Организации Объединенных Наций", - подчеркнуло Минобороны в заявлении по результатам встречи.

Итоги встречи прокомментировал и министр обороны Франции, подтвердивший готовность продвигать совместную программу военной поддержки Украины, защиту Средиземноморья от новых угроз и изучение усиления возможностей совместного производства по обороне "земля-воздух".