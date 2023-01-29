Италия и Ливия подписали газовое соглашение на 8 млрд долларов
На фоне отказа Европы от российских энергоносителей Италия во время визита в Триполи заключила газовый контракт с Ливией на 8 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Как сообщает издание, премьер-министр Италии Джорджи Мелони провела переговоры в Ливии с официальными лицами западного правительства страны, сосредоточив внимание на энергетике и миграции, главных вопросах для Италии и Европейского союза. В ходе визита энергетические компании двух стран подписали газовое соглашение на 8 млрд долларов - крупнейшую инвестицию в энергетический сектор Ливии за два десятилетия. При этом Мелони заявила, что в стоимость также включена разработка экологически чистой энергии, в том числе солнечной и технологии улавливания углерода.
Во время визита в Триполи Клаудио Дескальци, генеральный директор итальянской государственной энергетической компании ENI, подписавший соглашение с Национальной нефтяной корпорацией Ливии, подчеркнул, что итальянская компания начнет качать газ в 2026 году и, по оценкам, достигнет 750 млн кубометров в день. Соглашение предусматривает разработку двух морских месторождений в блоке NC-41 к северу от Ливии.
"Ливия, очевидно, является для нас стратегическим экономическим партнером", - подчеркнула Мелони и назвала соглашение "значимым и историческим".
По мнению агентства, нынешнее соглашение, вероятно, углубит разрыв между враждующими ливийскими администрациями на востоке и западе, подобно предыдущим нефтяным и военным соглашениям между Триполи и Анкарой. Тем не менее, ENI продолжает работать в Ливии, несмотря на текущие проблемы с безопасностью, производя газ преимущественно для внутреннего рынка.
AP News напомнило, что большую часть последнего десятилетия Ливией управляли конкурирующие правительства - одно базировалось на востоке страны, другое - в Триполи на западе. Страна погрузилась в хаос после того, как в 2011 году при поддержке НАТО восстание переросло в гражданскую войну, которая впоследствии свергла и убила многолетнего автократического правителя Муаммара Каддафи.
В прошлом году Ливия поставила лишь 2,63 млрд кубометров в Италию по трубопроводу Greenstream - это значительно ниже годового уровня в 8 млрд кубометров до упадка Ливии в 2011 году.
AP News отметило, что из-за войны войны России против Украины Италия пошла на уменьшение зависимости от российского природного газа. В прошлом году Италия сократила российский импорт на две трети - до 11 млрд кубометров.
На днях РБК-Украина сообщало, что Италия подписала соглашения с несколькими странами о расширении альтернативных источников энергии после вторжения Москвы в Украину, а Алжир сменил Россию как крупнейшего поставщика газа в Италию.
Кроме того, мы писали, что глава Министерства обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что единственным способом избежать Третьую мировую войну является необходимость остановить российскую агрессию.
Напомним, что итальянское правительство решило передать Украине ЗРК SAMP-T, Aspide, а также артиллерию и дроны израильского образца.
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