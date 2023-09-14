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Италия, Япония и Британия создадут истребитель следующего поколения GCAP: что известно

Фото: Британия, Япония и Италия создают истребитель будущего GCAP (twitter BAE Systems Air)
Автор: Максим Шушко

Ожидается, что итальянско-англо-японская программа по созданию истребителя следующего поколения под названием GCAP обойдется в десятки млрд долларов, но партнеры еще не окончательно определили, как распределят бюджет или работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ведущие подрядчики - британская BAE Systems, японская Mitsubishi Heavy Industries и итальянская Leonardo заявили, что согласовали следующие шаги по разработке концептуального этапа самолета.

Эти компании вместе с соответствующими министерствами обороны 12 сентября на лондонской ярмарке вооружений DSEI обсудили проект, целью которого является производство истребителя до 2035 года.

13 сентября Италия обязалась финансировать свою долю в программе в течение 15 лет. Reuters со ссылкой на собственные источники утверждает, что будут доминировать в проекте Британия и Япония, а Рим заплатит лишь часть общей стоимости разработки.

Директор компании Future Combat Air Ричард Бертон заявил, что ряд других стран проявили интерес к проекту, но главное внимание всех трех партнеров было направлено на разработку самолета в указанный срок.

Глобальная программа боевой авиации

Создание истребителя следующего поколения под названием GCAP, о чем объявили Япония, Италия и Британия в конце 2022 года, предполагает создание реактивного самолета, объединяющего британский проект Tempest с японской программой истребителей FX.

Это трехстороннее партнерство возникло в 2022 году, когда Франция, Германия и Испания выдвинули конкурирующий план по созданию военного самолета в рамках широкой европейской попытки укрепить безопасность на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.

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