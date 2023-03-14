Министры обороны Японии, Британии и Италии в Токио обсудят проект истребителя будущего

Министр обороны Великобритании и Италии Бен Уоллес и Гвидо Кросетто посетят Токио на этой неделе для обсуждения со своим японским коллегой Ясукадзу Хамадой соглашения по совместной разработке реактивного истребителя нового поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

Глобальная программа боевой авиации (GCAP), о которой объявили три страны в декабре, подразумевает создание к 2035 году реактивного самолета, который объединил бы британский проект Tempest с японской программой истребителей FX.

Хамада проведет трехстороннюю встречу с главами Минобороны Британии и Италии в четверг, 16 марта.

Также Хамада проведет с ними двусторонние встречи, информируют в министерстве обороны Японии.

Три страны обсудят проект реактивного истребителя, который знаменует собой первое крупное сотрудничество Японии в области промышленной обороны за пределами США со времен Второй мировой войны.

Это трехстороннее партнерство возникло в 2022 году, когда Франция, Германия и Испания выдвинули конкурирующий план по созданию военного самолета в рамках широкой европейской попытки укрепить безопасность на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.