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Министры обороны Японии, Британии и Италии в Токио обсудят проект истребителя будущего

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Вторник 14 марта 2023 06:04
Министры обороны Японии, Британии и Италии в Токио обсудят проект истребителя будущего Фото: министр обороны Японии Ясуказу Хамада (kyodonews.net)
Автор: Владимир Костырин

Министр обороны Великобритании и Италии Бен Уоллес и Гвидо Кросетто посетят Токио на этой неделе для обсуждения со своим японским коллегой Ясукадзу Хамадой соглашения по совместной разработке реактивного истребителя нового поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Глобальная программа боевой авиации (GCAP), о которой объявили три страны в декабре, подразумевает создание к 2035 году реактивного самолета, который объединил бы британский проект Tempest с японской программой истребителей FX.

Хамада проведет трехстороннюю встречу с главами Минобороны Британии и Италии в четверг, 16 марта.

Также Хамада проведет с ними двусторонние встречи, информируют в министерстве обороны Японии.

Три страны обсудят проект реактивного истребителя, который знаменует собой первое крупное сотрудничество Японии в области промышленной обороны за пределами США со времен Второй мировой войны.

Это трехстороннее партнерство возникло в 2022 году, когда Франция, Германия и Испания выдвинули конкурирующий план по созданию военного самолета в рамках широкой европейской попытки укрепить безопасность на фоне полномасштабной войны РФ против Украины.

Ранее сообщалось, что переговоры между Японией, Великобританией и Италией о новом реактивном истребителе будут вести BAE Systems Plc и Mitsubishi Heavy Industries.

Также напомним, что в январе НАТО и Япония обязались укреплять связи перед лицом угрозы со стороны РФ и Китая.

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