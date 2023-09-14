Італія, Японія та Британія створять винищувач наступного покоління GCAP: що відомо

Провідні підрядники - британська BAE Systems, японська Mitsubishi Heavy Industries та італійська Leonardo заявили, що узгодили наступні кроки для розробки концептуального етапу літака.

Ці компанії разом із відповідними міністерствами оборони 12 вересня на лондонському ярмарку озброєнь DSEI обговорили проект, метою якого є виробництво винищувача до 2035 року.

13 вересня Італія взяла на себе зобов’язання фінансувати свою частку в програмі протягом 15 років. Reuters з посиланням на власні джерела стверджує, що домінуватимуть у проекту Британія та Японія, а Рим заплатить лише п’яту частину загальної вартості розробки.

Директор компанії Future Combat Air Річард Бертон заявив, що ряд інших країн виявили інтерес до проекту, але головна увага всіх трьох партнерів була спрямована на розробку літака в зазначений термін.

Глобальна програма бойової авіації

Створення винищувача наступного покоління під назвою GCAP, про що оголосили Японія, Італія та Британія наприкінці 2022 року, передбачає створення реактивного літака, який би об'єднав британський проект Tempest з японською програмою винищувачів FX.

Це тристороннє партнерство виникло у 2022 році, коли Франція, Німеччина та Іспанія висунули конкуруючий план створення військового літака в рамках широкої європейської спроби зміцнити безпеку на тлі повномасштабної війни РФ проти України.