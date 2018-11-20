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Ізраїль не приєднається до пакту ООН про міграцію, - Нетаньяху

Новини » Політика    20.11.2018 - 14:59
Ізраїль не приєднається до пакту ООН про міграцію, - Нетаньяху
Фото: Біньямін Нетаняху (flickr.com/israelipm)

Ізраїль продовжить по-своєму захищати кордони від нелегалів

Ізраїль не має наміру приєднуватися до Всесвітнього пакту про міграцію, який розробляється під егідою ООН, і продовжить захищати свої кордони від нелегалів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху.

За його словами, Ізраїль не буде підписувати договір ООН про безпечну та впорядковану міграцію.

"Ми віддані захисту наших кордонів від нелегальних мігрантів. Це те, що ми робили і будемо робити", - додав Нетаньяху.

Ізраїль не приєднається до пакту ООН про міграцію, - Нетаньяху

Зазначимо, країни-учасниці ООН погодили Всесвітній пакт про безпечну, упорядковану та регульовану міграцію в липні 2018 року. Документ спрямований на мінімізацію негативних факторів міграційних процесів та на захист мігрантів.

Нагадаємо, в лютому повідомлялося, що Ізраїль має намір депортувати близько 20 тис. африканських біженців. Передбачалося, що мігранти, які погодяться добровільно покинути країни, отримають квиток на літак, допомогу в оформленні документів і приблизно 2900 євро.

Зазначимо, у квітні повідомлялося, що Україна та Ізраїль створять робочу групу для врегулювання проблем з перетином кордону.

 

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