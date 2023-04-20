Италия планирует заморозить активы сына российского губернатора, который сбежал из страны

Чиновника вызвали в парламент, чтобы он объяснил, как Уссу удалось сбежать из страны. Он был арестован по ордеру США в октябре.

Министр в ходе своего выступления не раскрыл детали побега сына российского губернатора, но отметил, что ведется расследование.

"Италия проверяет, можно ли включить Усса в список российских граждан, чьи активы можно заморозить. Посмотрим, сможем ли мы хотя бы атаковать его в вопросе активов" , - заявил Нордио.

Он также отметил, что инициировал дисциплинарное разбирательство против судей апелляционного суда Милана, которые изменили меру пресечения Уссу, когда он находился под стражей.