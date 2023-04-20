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Италия планирует заморозить активы сына российского губернатора, который сбежал из страны

Фото: Италия планирует заморозить активы сына российского губернатора, который сбежал из страны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Италии рассматривают возможность заморозить активы сына сибирского губернатора Артема Усса. Он сбежал из страны, находясь под домашним арестом.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian, об этом заявил министр юстиции Италии Карло Нордио.

Чиновника вызвали в парламент, чтобы он объяснил, как Уссу удалось сбежать из страны. Он был арестован по ордеру США в октябре.

Министр в ходе своего выступления не раскрыл детали побега сына российского губернатора, но отметил, что ведется расследование.

"Италия проверяет, можно ли включить Усса в список российских граждан, чьи активы можно заморозить. Посмотрим, сможем ли мы хотя бы атаковать его в вопросе активов" , - заявил Нордио.

Он также отметил, что инициировал дисциплинарное разбирательство против судей апелляционного суда Милана, которые изменили меру пресечения Уссу, когда он находился под стражей.

Напомним, 23 марта стало известно, что сын российского губернатора Александра Усса, которого должны были перевести в США, скрылся из-под домашнего ареста в Италии. Уже 4 апреля он объявился в России.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиИталияСудДомашний арест