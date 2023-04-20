UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Італія планує заморозити активи сина російського губернатора, який втік з країни

Фото: Італія планує заморозити активи сина російського губернатора, який втік з країни (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Італії розглядає можливість заморозити активи сина сибірського губернатора Артема Усса. Він втік з країни, перебуваючи під домашнім арештом.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив міністр юстиції Італії Карло Нордіо.

Чиновника викликали до парламенту, щоб він пояснив, як Уссу вдалося втекти з країни. Він був заарештований за ордером США у жовтні.

Міністр у ході свого виступу не розкрив деталі втечі сина російського губернатора, але наголосив, що ведеться розслідування.

"Італія перевіряє, чи можна включити Усса до списку російських громадян, чиї активи можна заморозити. Подивимося, чи зможемо ми хоча б атакувати його у питанні активів", - заявив Нордіо.

Він також зазначив, що ініціював дисциплінарний розгляд проти суддів апеляційного суду Мілана, які змінили запобіжний захід Уссу, коли він перебував під вартою.

Нагадаємо, 23 березня стало відомо, що син російського губернатора Олександра Усса, якого мали перевести в США, втік з-під домашнього арешту в Італії. Вже 4 квітня він з'явився у Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиІталіяСудДомашній арешт