Італія планує заморозити активи сина російського губернатора, який втік з країни

Чиновника викликали до парламенту, щоб він пояснив, як Уссу вдалося втекти з країни. Він був заарештований за ордером США у жовтні.

Міністр у ході свого виступу не розкрив деталі втечі сина російського губернатора, але наголосив, що ведеться розслідування.

"Італія перевіряє, чи можна включити Усса до списку російських громадян, чиї активи можна заморозити. Подивимося, чи зможемо ми хоча б атакувати його у питанні активів", - заявив Нордіо.

Він також зазначив, що ініціював дисциплінарний розгляд проти суддів апеляційного суду Мілана, які змінили запобіжний захід Уссу, коли він перебував під вартою.