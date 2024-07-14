Шмыгаль рассказал, когда улучшится ситуация в энергетике

В Украине уже с 20-х чисел июля должна улучшиться ситуация в энергетике. В настоящее время децентрализация энергетики продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В то же время Шмыгаль отметил, что у правительства есть программы поддержки для домохозяйств, ОСМД, малого и среднего бизнеса, крупного бизнеса, чтобы все могли установить дополнительную генерацию. Речь идет и о солнечных панелях, и ветряных мельницах, и мини-ТЭЦ.

Напомним, что днями ранее Денис Шмыгаль призвал установить альтернативные источники энергии во всех регионах Украины, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение объектов критической инфраструктуры.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по словам заместителя министра энергетики Украина Николая Колесника, страна не производит экспорт электроэнергии и не планирует этого делать.

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