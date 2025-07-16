Италия не планирует покупать у США вооружение для Украины, но готовит другую помощь

Источники в итальянском правительстве отмечают, что не планируют покупать в Штатах вооружение, и передавать его Украине.

Одна из причин заключается в том, что итальянские системы вооружения, которые уже предоставлены Киеву, или могут быть предоставлены в будущем, базируются на других технологических конфигурациях и не будут совместимы с американской техникой.

Но более важный фактор - это отсутствие средств, которые Италия может выделить для финансовых операций такого типа. Как объясняют источники издания, единственные закупки оружия у Соединенных Штатов, которые Италия планирует, - это ранее анонсированная партия самолетов F-35, запланированная на следующее десятилетие.

По словам представителей итальянского правительства, пока единственный официальный запрос Альянса к европейским странам касается их готовности заниматься логистикой транспортировки оружия, предоставленного США, в Украину.

Этот кейс сейчас обсуждается Министерством обороны Италии. Пока непонятно, о каких именно обязательствах идет речь.