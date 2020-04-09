Італія може почати послаблювати карантин до кінця квітня

Фото: Джузеппе Конте (quirinale.it)

За добу від коронавірусу видужала рекордна кількість італійців

У разі подальшого зниження захворюваності коронавірусом Італія буде готова частково послабити карантинні обмеження вже до кінця квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За словами прем'єр-міністра Італії Джузеппе Конте, національний карантин, введений 9 березня, може бути послаблений тільки поступово.

"Ми не можемо переходити від повного закриття до відновлення економічної активності. Ми повинні робити все поступово. Ймовірно, якщо вчені дадуть такий дозвіл, ми можемо почати послаблювати окремі заходи вже до кінця цього місяця", - заявив Конте.

Сьогодні Міністерство охорони здоров'я Італії повідомило, що за добу в країні від коронавірусу вилікувалися 2099 осіб, що є рекордним показником з початку епідемії. Загальне число тих, хто видужав від інфекції, зросло до 26,5 тис. осіб.

Всього в Італії, згідно з останніми даними, зафіксовано майже 140 тис. заражень вірусом. Кількість смертей перевищила 17,5 тис

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