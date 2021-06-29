ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Північна Македонія завершила виведення своїх військових з Афганістану

Новость на русском →
Загреб, Вівторок 29 червня 2021 16:07
Північна Македонія завершила виведення своїх військових з Афганістану Фото: Північна Македонія вивела своїх військових з Афганістану (facebook.com/Armija.Republika.Severna.Makedonija)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Північна Македонія закінчила виведення свого військового контингенту з Афганістану, який брав участь у місії НАТО "Рішуча підтримка".

Про це повідомило Міноборони країни.

"Північна Македонія вивела свої війська з Афганістану відповідно до рішення всіх країн-членів НАТО про завершення місії "Рішуча підтримка", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що цій події буде пристосована урочиста церемонія, в якій візьме участь президент Північної Македонії Стево Пендаровскі і глава Міноборони країни Радміла Шекеринська.

Військовий контингент Північної Македонії в Афганістані налічувало близько 3 тисяч військовослужбовців. Він входив до складу Міжнародних сил сприяння безпеці, очолюваних НАТО. Військові балканської країни брали участь у місії Альянсу"Рішуча підтримка".

Фото: Північна Македонія вивела своїх військових з Афганістану (facebook.com/Armija.Republika.Severna.Makedonija)

Нагадаємо, раніше Україна вивела своїх військовослужбовців з Афганістану. Вони брали участь у місії НАТО "Рішуча підтримка".

Зазначимо, наприкінці червня виведення свого військового контингенту з Афганістану почала Польща. У ніч на 25 червня в країну прибули перші польські військові.

Читайте РБК-Україна в Google News
Афганистан військові
NEWS
ЄСПЛ назвав дату слухань у справі України та Нідерландів проти Росії
ЄСПЛ назвав дату слухань у справі України та Нідерландів проти Росії
DAILY
Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Австрійський емігрант. Чому ввели санкції проти Фірташа і що відбувається з його бізнесом