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Італія скасовує карантин для туристів з ЄС

Автор: РБК-Україна

Італія з неділі, 16 травня, скасовує обов'язкову самоізоляцію для туристів з ЄС. Відповідну постанову підписав міністр охорони здоров'я країни Роберто Сперанца.

Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

Постановою передбачається, що при в'їзді в Італію туристам з країн Європейського Союзу і Шенгенської зони, а також з Великобританії та Ізраїлю не буде потрібно проходити "міні-карантин".

Для в'їзду з цих країн мандрівникам необхідно буде надати негативний тест на коронавірус.

Нагадавши, в Італії знімають обмеження для туристів з деяких країн. Це відбудеться в середині травня.

Крім того, стало відомо, коли Іспанія зможе почати приймати туристів.

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