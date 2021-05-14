Италия отменяет карантин для туристов из ЕС

Италия с воскресенья, 16 мая, отменяет обязательную самоизоляцию для туристов из ЕС. Соответствующее постановление подписал министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.
Об этом сообщает издание Corriere della Sera.
Постановлением предусматривается, что при въезде в Италию туристам из стран Европейского союза и Шенгенской зоны, а также из Великобритании и Израиля не потребуется проходить "мини-карантин".
Для въезда из этих стран путешественникам необходимо будет предоставить отрицательный тест на коронавирус.
Напомним, в Италии снимают ограничения для туристов из некоторых стран. Это произойдет в середине мая.
Кроме того, стало известно, когда Испания сможет начать принимать туристов.