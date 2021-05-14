Италия отменяет карантин для туристов из ЕС

Италия с воскресенья, 16 мая, отменяет обязательную самоизоляцию для туристов из ЕС. Соответствующее постановление подписал министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.

Постановлением предусматривается, что при въезде в Италию туристам из стран Европейского союза и Шенгенской зоны, а также из Великобритании и Израиля не потребуется проходить "мини-карантин".

Для въезда из этих стран путешественникам необходимо будет предоставить отрицательный тест на коронавирус.