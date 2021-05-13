Стало відомо, коли Іспанія зможе почати приймати туристів
Іспанія може почати приймати іноземних туристів з третіх країн після 20 травня. Зараз Євросоюз переглядає рекомендацію 912 Ради ЄС про тимчасове обмеження несуттєвих поїздок з країн, які не входять до Європейського Союзу.
Про це повідомила газета Diario de Sevilla.
"Очікується, що ослаблення рекомендацій може відбутися до 20 травня, полегшуючи іноземним туристам з третіх країн транзит до Іспанії через США або Великобританію", - цитує видання Міністра промисловості, торгівлі і туризму країни Рейеса Марото.
Він також нагадав, що в червні будуть запущені covid-паспорти для полегшення подорожей в умовах пандемії. За його словами, документ спростить перетин кордонів в ЄС.
Міністр підкреслив, що Іспанія "дуже скоро готова знову відкритися світу і вітати всіх тих, хто хоче провести ідеальну відпустку після гіршого року нашого життя".
Зараз в Іспанії діють обмеження на в'їзд туристів, які не є громадянами ЄС.
Нагадаємо, міністри закордонних справ ЄС 11 травня зустрілися в Брюсселі щодо введення "зелених" сертифікатів вакцинації проти коронавірусу. Однак у переговорах між Європейською комісією, законодавцями ЄС та урядами ЄС згоди поки не досягнуто.
У червні в ЄС планують запустити систему covid-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які прищепилися від коронавірусу схвали ним в ЄС препаратами. Поки таких вакцин в ЄС чотири -Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson і AstraZeneca.
Уряд України готовий ввести будь-яку модель паспорта вакцинації від коронавірусу, яка дозволила б вільно подорожувати до Європи. Зараз Україна "серйозно веде переговори" про уніфікацію COVID-паспорта з Євросоюзом.