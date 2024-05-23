Италия обнародовала предварительный состав на Евро-2024: кто в обойме действующих чемпионов

Наставник национальной команды Италии Лучано Спаллетти определился со списком футболистов, которые будут готовиться к предстоящему чемпионату Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter сборной .

Тренерский штаб итальянской сборной вызвал на предварительный сбор 30 исполнителей. До старта турнира Спаллетти придется отчислить минимум четырех.

Чемпион Италии – миланский "Интер" – делегировал в национальную команду 6 игроков. Наиболее укомплектованной линией стала оборона. На поездку на Евро-2024 претендуют 11 исполнителей. В частности, и четверка защитников "нерадзурри" (Ачерби, Бастони, Дармиан, Димарко).

Предварительный список сборной Италии на чемпионат Европы-2024:

Вратари: Доннарумма, Мерет, Проведель, Викарио

Защитники: Ачерби, Бастони, Белланова, Буонджорно, Калафьори, Камбьязо, Дармиан, Ди Лоренцо, Димарко, Манчини, Скальвини

Полузащитники: Барелла, Кристанте, Фаджоли, Фолоруншо, Фраттези, Жоржиньо, Пеллегрини, Риччи

Нападающие: Кьеза, Эль-Шаарави, Орсолини, Распадори, Ретеги, Скамакка, Дзакканьи

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.