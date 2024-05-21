Сборная Англии объявила расширенный состав на Евро-2024: звезда МЮ вне списка

Главный тренер английской сборной Гарет Саутгейт определился с перечнем исполнителей, которые будут готовиться к чемпионату Европы 2024 года в Германии. Там команда встретится с Сербией, Данией и Словенией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter сборной .

Тренерский штаб "Трех львов" вызвал на тренировочный сбор 33 футболиста. До 8 июня Саутгейт должен будет отчислить семерых из них.

Главной сенсацией стало отсутствие в списке нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рашфорда. Он оформил всего 7 мячей в сезоне английской Премьер-лиги и не забивал с марта. Зато в список попал его юный одноклубник Кобби Мейну.

Шанс дебютировать в сборной Англии также получили вратарь "Бернли" Джеймс Траффорд, защитник "Ливерпуля" Джарелл Куанса и хавбек "Кристал Пэлас" Адам Уортон. Перед Евро-2024 команда Саутгейта проведет спарринги против Боснии (3 июня) и Исландии (6 июня).

Предварительный список сборной Англии на чемпионат Европы-2024:

Вратари: Хендерсон, Пикфорд, Рамсдейл, Траффорд

Защитники: Брентуэйт, Данк, Гомес, Гуэхи, Конса, Магуайр, Куанса, Шоу, Стоунз, Триппьер, Уокер

Полузащитники: Александер-Арнольд, Галлахер, Джонс, Мейну, Райс, Уортон

Нападающие: Беллингем, Боуэн, Эзе, Фоден, Гордон, Грилиш, Кейн, Мэддисон, Палмер, Сака, Тони, Уоткинс

Что известно о Евро-2024

Турнир примет Германия на десяти стадионах. Соревнования продлятся месяц – с 14 июня по 14 июля. Матч-открытие Германия – Шотландия состоится в Мюнхене.

Сборная Украины попала в группу E. На турнире "сине-желтые" будут дебютировать поединком против Румынии 17 июня. Матч также состоится в Мюнхене, а будет базироваться команда Реброва в Гессене.

Сам наставник украинской сборной не попал в топ-10 тренеров Евро-2024 по уровню зарплаты. Возглавил список коуч сборной Англии Гарет Саутгейт. Он зарабатывает 5,8 млн евро в год. Оклад Реброва – 1,25 млн в евровалюте.

В апреле платформа MEGOGO анонсировала показ матчей грядущего чемпионата Европы-2024. Сотранслятором турнира станет "Суспильне". Платный сервис покажет 51 матч турнира, а региональные телеканалы общественного вещателя – часть поединков, в том числе матчи сборной Украины.