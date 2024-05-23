Італія оприлюднила попередній склад на Євро-2024: хто в обоймі чинних чемпіонів

Керманич національної команди Італії Лучано Спаллетті визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до прийдешнього чемпіонату Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter збірної .

Тренерський штаб італійської збірної викликав на підготовчий збір 30 виконавців. До старту турніру Спаллетті доведеться відрахувати мінімум чотирьох.

Чемпіон Італії – міланський "Інтер" – делегував до національної команди 6 гравців. Найбільш укомплектованою лінією стала оборона. На поїздку на Євро-2024 претендують аж 11 виконавців. Зокрема, і четвірка оборонців "нерадзуррі" (Ачербі, Бастоні, Дарміан, Дімарко).

Попередній список збірної Італії на чемпіонат Європи-2024:

Воротарі: Доннарумма, Мерет, Проведель, Вікаріо

Захисники: Ачербі, Бастоні, Белланова, Буонджорно, Калафйорі, Камб'язо, Дарміан, Ді Лоренцо, Дімарко, Манчіні, Скальвіні

Півзахисники: Барелла, Крістанте, Фаджолі, Фолоруншо, Фраттезі, Жоржинью, Пеллегріні, Річчі

Нападники: К'єза, Ель-Шаараві, Орсоліні, Распадорі, Ретегі, Скамакка, Дзакканьї

Що відомо про Євро-2024

Турнір прийме Німеччина на десяти стадіонах. Змагання триватимуть місяць – із 14 червня до 14 липня. Матч-відкриття Німеччина – Шотландія відбудеться в Мюнхені.

Збірна України потрапила до групи E. На турнірі "синьо-жовті" дебютуватимуть поєдинком проти Румунії 17 червня. Матч також відбудеться в Мюнхені, а базуватиметься команда Реброва в Гессені.

Сам керманич української збірної не потрапив до топ-10 тренерів Євро-2024 за рівнем зарплати. Очолив список коуч збірної Англії Гарет Саутгейт. Він заробляє 5,8 млн євро на рік. Оклад Реброва – 1,25 млн у євровалюті.

У квітні платформа MEGOGO анонсувала показ матчів прийдешнього чемпіонату Європи-2024. Співтранслятором турніру стане "Суспільне". Платний сервіс покаже 51 матч турніру, а регіональні телеканали суспільного мовника – частину поєдинків, зокрема матчі збірної України.