Италия направит в Сектор Газа корабль-госпиталь

По словам главы Минобороны, на борту корабля Vulcano будут находиться 170 человек, 30 из них прошли подготовку по оказанию экстренной медицинской помощи.

Он добавил, что корабль прибудет "непосредственно в Газу" в результате договоренностей с палестинцами.

"Мы первыми проводим гуманитарную операцию в этом районе и надеемся, что другие страны последуют за нами", - уточнил Крозетто.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, боевики ХАМАС 7 октября вторглись на территорию Израиля. Они похищали и убивали как военных, так и мирных жителей.

В ответ Армия обороны Израиля проводит свою операцию против террористов. Израильские военные, в частности, наносят удары по местам дислокации боевиков в населенных пунктах на территории Сектора Газа.

По данным палестинских властей, в результате боевых действий уже якобы пострадали тысячи мирных жителей Сектора Газа.

Недавно посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявлял, что в результате столкновений Израиля с ХАМАС в Секторе Газа есть погибшие украинцы.