Італія направить до Сектору Газа корабель-шпиталь

За словами голови Міноборони, на борту корабля Vulcano перебуватиме 170 осіб, 30 із них пройшли підготовку з надання екстреної медичної допомоги.

Він додав, що корабель прибуде "безпосередньо до Гази" внаслідок домовленостей із палестинцями.

"Ми першими проводимо гуманітарну операцію у цьому районі і сподіваємося, що інші країни підуть за нами", - уточнив Крозетто.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Нагадаємо, бойовики ХАМАС 7 жовтня вторглися на територію Ізраїлю. Вони викрадали та вбивали як військових, так і мирних жителів.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю проводить свою операцію проти терористів. Ізраїльські військові, зокрема, завдають ударів по місцях дислокації бойовиків у населених пунктах на території Сектору Газа.

За даними палестинської влади, внаслідок бойових дій уже нібито постраждали тисячі мирних жителів Сектору Газа.

Нещодавно посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявляв, що внаслідок зіткнень Ізраїлю із ХАМАС у Секторі Газа є загиблі українці.