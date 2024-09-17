Италия отправит Украине вторую батарею SAMP/T до конца сентября, - Минобороны

На европейской конференции по производству средств противовоздушной обороны Крозетто сообщил, что "до конца месяца новый зенитный комплекс SAMP/T будет доставлен в Украину".

"Мы знаем, сколько стоит каждая минута задержки", - подчеркнул итальянский министр.