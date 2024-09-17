Італія надішле Україні другу батарею SAMP/T до кінця вересня, - Міноборони

На європейській конференції з питань виробництва засобів протиповітряної оборони Крозетто повідомив, що "до кінця місяця новий зенітний комплекс SAMP/T буде доставлений в Україну".

"Ми знаємо, скільки коштує кожна хвилина затримки", - наголосив італійський міністр.