Италия отправит Украине вторую батарею ПВО Samp-T для защиты населения

Италия продолжает оказывать безоговорочную помощь Украине в военной, гражданской и финансовой сферах. В ближайшее время Италия отправит Киеву вторую батарею противовоздушной обороны Samp-T для защиты мирных жителей.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу МИД Италии.

"Мы оказали Киеву безоговорочную помощь, военную, гражданскую, финансовую, сейчас мы собираемся отправить вторую батарею Samp T для защиты украинского населения", - заявил он. Таяни отметил, что Украина не запрашивала больше, чем Италия уже предоставляет, несмотря на отсутствие у Киева такого оружия, как у Великобритании и США. Министр выразил надежду, что до конца года удастся организовать "значимую мирную конференцию" по Украине.