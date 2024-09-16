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Италия отправит Украине вторую батарею ПВО Samp-T для защиты населения

Понедельник 16 сентября 2024 13:20
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Италия отправит Украине вторую батарею ПВО Samp-T для защиты населения Фото: глава МИД Италии Антонио Таяни (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Италия продолжает оказывать безоговорочную помощь Украине в военной, гражданской и финансовой сферах. В ближайшее время Италия отправит Киеву вторую батарею противовоздушной обороны Samp-T для защиты мирных жителей.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу МИД Италии.

"Мы оказали Киеву безоговорочную помощь, военную, гражданскую, финансовую, сейчас мы собираемся отправить вторую батарею Samp T для защиты украинского населения", - заявил он.

Таяни отметил, что Украина не запрашивала больше, чем Италия уже предоставляет, несмотря на отсутствие у Киева такого оружия, как у Великобритании и США.

Министр выразил надежду, что до конца года удастся организовать "значимую мирную конференцию" по Украине.

Помощь Украине от Италии

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Италия стала одним из ключевых партнеров Киева, оказывая всестороннюю поддержку.

В частности, Италия предоставила Украине значительное количество вооружений и военной техники, включая противотанковые ракетные комплексы, зенитные установки, бронеавтомобили и боеприпасы. Это существенно укрепило обороноспособность украинской армии.

Помимо этого Рим активно участвует в оказании гуманитарной помощи украинскому народу. Италия предоставляет продовольствие, медикаменты, одеяла и другие необходимые товары для гражданского населения, пострадавшего от войны.

По словам премьер-министра Италии Джорджи Мэлони, в 2025 году Рим увеличит военную помощь Украине до 1,7 млрд евро.

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