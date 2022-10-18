RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи

Фото: Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Новый пакет военной помощи Украине предоставило правительство Италии.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Он поблагодарил правительство и министра обороны Италии Лоренцо Гуэрини за предоставление нового пакета военной помощи, "который поможет значительно усилить нашу обороноспособность от российской агрессии".

Ранее итальянское издание Formiche сообщало, что Италия готовит пятый пакет военной помощи для Украины, включающий военную технику и оборудование.

Напомним, что ранее Италия уже предоставляла Украине новое оружие. Страна поставила Украине противотанковое оружие, системы ПВО сверхмалой дальности, минометы, артиллерийские боеприпасы, системы связи, средства индивидуальной защиты и наборы предметов первой необходимости.

В июле сообщалось, что в итальянском Неаполе полиция не пропустила и завернула обратно на военную базу Персано-ди-Салерно три тягача из САУ Panzerhaubitze 2000 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияВоенная помощь