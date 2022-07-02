В Італії не пропустили гаубиці, які їхали в Україну: в чому причина

В італійському Неаполі поліція не пропустила і загорнула назад на військову базу Персано-ді-Салерно три тягача з САУ Panzerhaubitze 2000. Гаубиці прямували до Німеччини для подальшої відправки в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Mattino .

За даними видання, причиною зупинки гаубиць в Неаполі стала відсутність у приватного підрядника-перевізника реєстраційного посвідчення на тягачі і напівпричепи.

Крім того, у водія одного з тягачів не було прав на керування спецтехнікою.

"Три бойові машини з колони у складі п'яти САУ були відправлені назад на базу, чекаючи повторного перевезення. Два інших тягача продовжили шлях до Болоньї, звідки через Німеччину прибудуть в Україну", - йдеться в повідомленні.