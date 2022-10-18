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Італія надала Україні новий пакет військової допомоги

Фото: Італія надала Україні новий пакет військової допомоги (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Новий пакет військової допомоги Україні надав уряд Італії.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

Він подякував уряду і міністру оборони Італії Лоренцо Гуеріні за надання нового пакету військової допомоги, "який допоможе значно посилити нашу обороноздатність від російської агресії".

Раніше італійське видання Formiche повідомляло, що Італія готує п'ятий пакет військової допомоги для України, що включає військову техніку та обладнання.

Нагадаємо, що раніше Італія вже надавала Україні нову зброю. Країна поставила Україні протитанкову зброю, системи ППО надмалої дальності, міномети, артилерійські боєприпаси, системи зв'язку, засоби індивідуального захисту та набори предметів першої необхідності.

У липні повідомлялося, що в італійському Неаполі поліція не пропустила і завернула назад на військову базу Персано-ді-Салерно три тягачі з САУ Panzerhaubitze 2000 року.

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ІталіяВійськова допомога