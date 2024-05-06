Италия в ближайшее время утвердит новый пакет помощи для Украины, - глава Минобороны
Италия в ближайшее время одобрит новый пакет военной помощи для Украины.
Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standart.
"В ближайшие недели мы утвердим новый пакет помощи для Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от России", - сказал Крозетто в парламенте.
Он отметил, что Италия всегда поддерживала Киев и поставляла оборонительное оружие.
В то же время Кросетто повторил, что исключает возможность отправки итальянских солдат в Украину.
"Мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт", - заявил министр.
Помощь Украине от Италии
Италия оказывает значительную поддержку Украине с начала российского вторжения в 2022 году. В результате Рим поставил Киеву различные виды оружия, включая зенитные ракеты, противотанковые ракеты, пулеметы, минометы и бронетехнику.
В конце февраля этого года Италия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, предусматривающее оказание "экономической, дипломатической и военной помощи".
Помимо этого итальянское издание La Repubblica сообщало, что власти Италии планируют в июне утвердить девятый пакет помощи Украине, в который, среди прочего, будет включена система SAMP/T.
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