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Италия в ближайшее время утвердит новый пакет помощи для Украины, - глава Минобороны

Понедельник 06 мая 2024 16:01
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Италия в ближайшее время утвердит новый пакет помощи для Украины, - глава Минобороны Фото: министр обороны Италии Гвидо Крозетто (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Италия в ближайшее время одобрит новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standart.

"В ближайшие недели мы утвердим новый пакет помощи для Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от России", - сказал Крозетто в парламенте.

Он отметил, что Италия всегда поддерживала Киев и поставляла оборонительное оружие.

В то же время Кросетто повторил, что исключает возможность отправки итальянских солдат в Украину.

"Мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт", - заявил министр.

Помощь Украине от Италии

Италия оказывает значительную поддержку Украине с начала российского вторжения в 2022 году. В результате Рим поставил Киеву различные виды оружия, включая зенитные ракеты, противотанковые ракеты, пулеметы, минометы и бронетехнику.

В конце февраля этого года Италия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, предусматривающее оказание "экономической, дипломатической и военной помощи".

Помимо этого итальянское издание La Repubblica сообщало, что власти Италии планируют в июне утвердить девятый пакет помощи Украине, в который, среди прочего, будет включена система SAMP/T.

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