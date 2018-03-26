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Італія розпочала слідство щодо Cambridge Analytica

НовиниНадзвичайні події    26.03.2018 - 12:20
Фото: Італія відкрила справу проти Cambridge Analytica (Cambridge Analyticа)
Фото: Італія відкрила справу проти Cambridge Analytica (Cambridge Analyticа)

Прокуратура країни завела справу за фактом витоку даних користувачів Facebook

Прокуратура Риму погодилася почати розслідування щодо Cambridge Analytica після повідомлень про те, що компанія використовувала дані, зібрані з Facebook. Про це повідомляє агентство ANSA.

Як повідомляється, справа прокурори погодилися почати розслідування після звернення споживчої групи Codacons, яка подала скаргу на фірму з приводу порушень конфіденційності і безпеки.

Нагадаємо, глава соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг розмістив в найбільших газетах Великобританії вибачення за витік даних користувачів.

За фактом витоку даних ЄС і США офіційно запросили Цукерберга для дачі пояснень. Окремі запрошення також направила Німеччина і Великобританія.

Такою була реакція країн, після того, як був виявлений факт витоку особистих даних величезної кількості користувачів популярної сроцсети.

Крім того, США підозрюють, що Cambridge Analytica використовувала ці дані для впливу на вибори американського президента.

У ході проведеного телеканалом Channel 4 розслідування з'ясувалося, що британська аналітична компанія Cambridge Analytica втручалася в хід виборів по всьому світу, коли вдавалася до поширення ганьбить кандидатів інформації в інтернеті і давала хабарі.

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Теги публікації: Facebook, пользователи, утечка данных  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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