Италия начала следствие по Cambridge Analytica

Прокуратура страны завела дело по факту утечки данных пользователей Facebook

Прокуратура Рима согласилась начать расследование по Cambridge Analytica после сообщений о том, что компания использовала данные, собранные с Facebook. Об этом сообщает агентство ANSA.

Как сообщается, дело прокуроры согласились начать расследование после обращения потребительской группы Codacons, которая подала жалобу на фирму по поводу нарушений конфиденциальности и безопасности.

Напомним, глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг разместил в крупнейших газетах Великобритании извинения за утечку данных пользователей.

По факту утечки данных ЕС и США официально пригласили Цукерберга для дачи пояснений. Отдельные приглашения также направила Германия и Великобритания.

Такой была реакция стран, после того, как был выявлен факт утечки личных данных огромного количества пользователей популярной сроцсети.

Кроме того, США подозревают, что Cambridge Analytica использовала эти данные для влияния на выборы американского президента.

В ходе проведенного телеканалом Channel 4 расследования выяснилось, что британская аналитическая компания Cambridge Analytica вмешивалась в ход выборов по всему миру, когда прибегала к распространению порочащей кандидатов информации в интернете и давала взятки.