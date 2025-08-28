RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Италия может направить в Украину саперов для разминирования земель: названо условие

Фото: Италия может направить в Украину саперов для разминирования земель (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Италия рассматривает возможность отправить в Украину группу саперов для разминирования деоккупированных территорий и акватории морей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

По информации издания, премьер-министр Джорджа Мелони и вице-премьеры Антонио Таяни и Маттео Сальвини будут рассматривать вопрос отправки саперов на заседании правительства.

Отмечается, что отправка саперов в Украину в Италии воспринимается как компромиссное решение. Мелони и Сальвини выступают против участия итальянских военнослужащих в боевых действиях в Украине и стремятся дистанцироваться от "коалиции решительных" в этом вопросе.

Саперы, хоть и относятся к армии, являются не связанным с боевыми операциями вариантом помощи, отмечает издание.

При этом решение о направлении специалистов по разминированию станет возможным только после установления перемирия. Такое предложение было озвучено еще при предыдущем правительстве Марио Драги, в частности это касалось разминирования дна Черного моря.

 

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Тампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Главной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины.

Союзники рассмотрели возможность гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, но вне Альянса.

В ходе переговоров президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в этих гарантиях, однако подчеркнул, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров, и исключил отправку американских военных в Украину.

В то же время премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.

Позже глава правительства Италии отметила, что предложение ее страны относительно гарантий безопасности для Украины, подобных статье 5 НАТО, сейчас является главным на столе переговоров союзников.

