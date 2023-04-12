Италия может помочь продвигать бренд "Сделано в Украине", - ОП

Украина и Италия пришли к предварительному согласию по созданию и продвижению на европейском рынке национального бренда "Сделано в Украине" при поддержке итальянских представителей малого и среднего бизнеса.

Адольфо Урсо рассказал, что итальянская сторона хотела бы помочь с определением товаров, которые можно отождествить с национальным брендом Украины, что будет способствовать их продвижению на европейском рынке.

По его мнению, для Украины также может быть полезен опыт итальянских малых и средних предприятий, являющихся лидерами в производстве тех или иных продуктов.