Італія може допомогти просувати бренд "Зроблено в Україні", - ОП

Україна та Італія дійшли до попередньої згоди щодо створення й просування на європейському ринку національного бренда "Зроблено в Україні" за підтримки італійських представників малого й середнього бізнесу.

Адольфо Урсо розповів, що італійська сторона хотіла б допомогти з визначенням тих товарів, які можна ототожнити з національним брендом України, що сприятиме їх просуванню на європейському ринку.

На його думку, для України також може бути корисним досвід італійських малих і середніх підприємств, які є лідерами у виробництві тих чи інших продуктів.