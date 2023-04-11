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МИД Италии: Через две недели мы представим план реконструкции Украины

Новина українською →
Вторник 11 апреля 2023 19:28
МИД Италии: Через две недели мы представим план реконструкции Украины Фото: глава МИД Италии Антонио Таяни (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Италия продолжит оказывать поддержку Украине, в том числе представив план реконструкции страны в конце апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Италии Антонио Таяни.

"В ходе телефонного разговора с Дмитрием Кулебой подтвердил поддержку Украины", - говорится в сообщении.

Таяни добавил, что он находится в постоянном контакте с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Он подчеркнул важность защиты оккупированной Запорожской АЭС.

"26 апреля представим план по реконструкции Украины, в котором наши компании будут занимать значимое место", - добавил глава МИД Италии.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Таяни.

Также министр инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что его страна готова участвовать в восстановлении Украины после завершения войны.

Также мы писали, что в конце апреля в Италии состоится конференция по восстановлению Украины.

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