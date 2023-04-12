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Италия может помочь продвигать бренд "Сделано в Украине", - ОП

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Среда 12 апреля 2023 00:57
Италия может помочь продвигать бренд "Сделано в Украине", - ОП Фото: Италия может помочь в продвижении бренда "Сделано в Украине" (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Глава Офиса Президента Андрей Ермак провел разговор с министром предприятий и производства Италии Адольфо Урсо по поводу усиления экономического сотрудничества между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Президента Украины.

Украина и Италия пришли к предварительному согласию по созданию и продвижению на европейском рынке национального бренда "Сделано в Украине" при поддержке итальянских представителей малого и среднего бизнеса.

Адольфо Урсо рассказал, что итальянская сторона хотела бы помочь с определением товаров, которые можно отождествить с национальным брендом Украины, что будет способствовать их продвижению на европейском рынке.

По его мнению, для Украины также может быть полезен опыт итальянских малых и средних предприятий, являющихся лидерами в производстве тех или иных продуктов.

Ранее мы писали, что Италия представит план реконструкции Украины.

Напомним, Дмитрий Кулеба провел переговоры с итальянским коллегой Антонио Таяни о дальнейшей помощи Украине.

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