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Італія може допомогти просувати бренд "Зроблено в Україні", - ОП

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Середа 12 квітня 2023 00:57
Італія може допомогти просувати бренд "Зроблено в Україні", - ОП Фото: Італія може допомогти в просуванні бренду "Зроблено в Україні" (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів розмову з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо щодо посилення економічної співпраці між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Президента України.

Україна та Італія дійшли до попередньої згоди щодо створення й просування на європейському ринку національного бренда "Зроблено в Україні" за підтримки італійських представників малого й середнього бізнесу.

Адольфо Урсо розповів, що італійська сторона хотіла б допомогти з визначенням тих товарів, які можна ототожнити з національним брендом України, що сприятиме їх просуванню на європейському ринку.

На його думку, для України також може бути корисним досвід італійських малих і середніх підприємств, які є лідерами у виробництві тих чи інших продуктів.

Раніше ми писали, Італія представить план реконструкції України.

Нагадаємо, Дмитро Кулеба провів переговори з італійським колегою Антоніо Таяні про подальшу допомогу Україні.

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