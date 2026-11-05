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Италия готовит пакет помощи Украине с ракетами для ПВО, - Reuters

15:53 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Бджола
Италия готовит пакет помощи Украине с ракетами для ПВО, - Reuters Фото: Италия может предоставить Украине ракеты для ПВО (Italian_Army wikimedia.org)
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Италия представит своим законодателям 13-й пакет военной помощи Украине. Он может содержать ракеты-перехватчики Aster.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Италия готовит 13-й пакет

Италия завершает новый пакет военной помощи Украине, первый в этом году. Министр обороны Гвидо Крозетто представит его парламентскому комитету по разведке и безопасности COPASIR на следующей неделе. Об этом изданию сообщили 5 ноября два источника, знакомых с этим вопросом.

Ожидается, что 13-й транш военной помощи Италии с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году будет одобрен после того, как Крозетто 10 ноября представит его законодателям.

Что в пакете

Хотя содержимое остается засекреченным, источники заявили, что пакет может содержать ракеты-перехватчики Aster для франко-итальянской системы противовоздушной обороны SAMP/T.

Киев неоднократно обращался с просьбой об увеличении мощностей ПВО для противодействия российскому воздушному террору России.

Этот шаг состоялся спустя почти год после того, как Италия одобрила предыдущий пакет военной помощи Украине.

Правительство уполномочено доставить пакет в соответствии с постановлением, утвержденным в конце прошлого года, разрешающим поставки оружия в Украину до 31 декабря.

Кто помогает

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони выступает за помощь Украине, но ее правящая коалиция становится все более расколотой по этому вопросу, пишет издание.

Так, вице-премьер-министр Маттео Сальвини и его партия "Лига" заявили, что они будут выступать против дальнейших поставок оружия в Киев.

Министр иностранных дел Антонио Таяни и Крозетто, напротив, защищали военную помощь как часть обязательств Италии перед Европейским Союзом и НАТО.

Неизвестно, будет ли Мелони обращаться в парламент за одобрением продления военной помощи до 2027 года.

Ранее РБК-Украина писало, что вице-премьер Италии Маттео Сальвини пообещал добиваться прекращения помощи Украине, но правительство его не поддержало. Премьер Джорджа Мэлони выразила ему недовольство.

Кроме того, Италия снова задержала отправку Украине 13-го пакета военной помощи. Его "заморозили" до 3 ноября.

Также сообщалось, что новый пакет военной помощи для Украины от Италии уже полностью готов к отправке. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

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