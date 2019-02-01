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Італія в ЄС заблокувала визнання Гуайдо президентом Венесуели

Новини » Політика    01.02.2019 - 21:20
Італія в ЄС заблокувала визнання Гуайдо президентом Венесуели
Фото: Хуан Гуайдо (caracaschronicles.com)

Пропозиція визнати Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели висунуло МЗС Швеції

Італія напередодні на засіданні глав Міністерств закордонних справ країн Європейського союзу в Бухаресті заблокувала компромісну пропозицію ЄС про визнання президентом Венесуели Хуана Гуайдо. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ANSA.

Пропозицію визнати Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели до проведення виборів на зустрічі висунуло міністерство закордонних справ Швеції. При цьому рішення не мало своєю метою визнати Гуайдо офіційно, але натякала на це.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що високий представник ЄС Федеріка Могерини заявила про створення міжнародної контактної групи щодо ситуації у Венесуелі. За її словами, завданням міжнародної контактної групи стане напрацювання спільного розуміння і скоординованих підходів для вирішення ситуації у Венесуелі мирним і демократичним шляхом.

Крім того, депутати Європарламенту проголосували за те, щоб визнати опозиційного лідера Венесуели Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом країни.

Раніше повідомлялося, що з початку протестів у Венесуелі загинули 35 людей у 10 штатах.

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