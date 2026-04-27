RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
40 лет Чернобылю Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Италия экстрадирует в США гражданина Китая из-за его хакерских атак, - Bloomberg

01:10 27.04.2026 Пн
2 мин
В чем США обвиняют гражданина?
aimg Эдуард Ткач
Фото: по состоянию на пятницу мужчину еще не отправили в США (Getty Images)

Правительство Италии приняло решение об экстрадиции гражданина Китая, которого разыскивают США по обвинению в хакерских атаках.

По словам источников, правительство премьера Джорджии Мелони принял это решение после того, итальянский суд в этом месяце постановил, что Сюй Цзэвэй может быть экстрадирован.

Bloomberg отмечает, что Минюст США разыскивало Сюй по подозрению в краже результатов исследований COVID-19 и хакерских атаках. Американские власти утверждали, что он направился выполнять эти операции по указанию правительства Китая. Уже в 2025 году мужчину арестовали в Италии по запросу Вашингтона.

В свою очередь адвокат Сюй в Милане заявил, что не получал официального постановления правительства по запросу об экстрадиции своего клиента. Он добавил, что насколько ему известно, Сюй по состоянию на пятницу все еще находился под стражей в расположенной неподалеку тюрьме Партии.

Ряд итальянских СМИ пишут, что Сюй настаивает на своей невиновности.

Но как пишет Bloomberg, экстрадиция может помочь ослабить напряженность между США и Италией. Ведь как известно, у Джорджии Мелони и президента США Дональда Трампа возникло напряжение на фоне растущего отстранения итальянского премьера от война с Ираном и ее защиты Папы Льва XIV, которого лидер США назвал "слабым в борьбе с преступностью".

Также издания добавило, что Мелони после прихода к власти в 2022 году ведео сложную игру, балансируя между Китаем и США.

Конфликт между Трампом и Мелони

Напомним, примерно пару недель назад премьер-министр Италии Джорджа Мелони раскритиковала президента США Дональда Трампа за его "неприемлемые" высказывания в адрес Папы Римского.

Также она отреагировала на еще одну критику со стороны Трампа, заявив, что смелость заключается в том, чтобы говорить друзьям правду и действовать в интересах своей страны и Европы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
