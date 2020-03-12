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В Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус

Новини » Суспільство     12.03.2020 - 00:38
В Італії закривають магазини і підприємства через коронавірус
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Працювати будуть тільки аптеки та продуктові магазини

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що всі магазини в країні, за винятком аптек і продуктових магазинів, закриваються у зв'язку з спалахом коронавіруса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Конте сказав, що Італія повинна "зробити ще один крок", закривши усі магазини і підприємства, за винятком продовольчих магазинів, аптек та інших магазинів, що торгують "необхідними" товарами.

Більш жорсткі обмеження у повсякденному житті - це остання спроба уряду відреагувати на цей кризу, в результаті якого кількість випадків захворювання в Італії збільшилася з трьох до 12 462 менш ніж за три тижні.

Раніше в Італії розширили карантин на всю країну. Люди по всій країні не повинні залишати свої будинки, крім як для роботи або в надзвичайних сімейних ситуаціях. Всі спортивні заходи, включаючи футбольні матчі, призупинено по всій країні.

РБК-Україна писало, що голова служби цивільної оборони Італії Анджело Бормана заявив, що за добу кількість жертв коронавіруса збільшилася на 196 осіб, досягнувши в цілому 827.

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