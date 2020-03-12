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Трамп звернеться до нації через коронавірус

Новини » Політика     12.03.2020 - 00:10
Трамп звернеться до нації через коронавірус
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/thejointstaff)

Очікується, що Трамп розповість про план дії для боротьби зі спалахом коронавіруса

Президент США Дональд Трамп готує звернення до нації через спалах коронавіруса у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Очікується, що Трамп пообіцяє "використовувати всі повноваження федерального уряду" для боротьби з коронавірусом, оскільки ВООЗ оголосила про пандемію, а також через обвал ринків. На тлі зростаючого спалаху Трамп оголосив про плани звернутися до нації з Білого дому в прайм-тайм.

"Якщо ми швидко позбавимося від нього (коронавіруса, - ред.), все вирішиться само собою... Сьогодні ввечері я зроблю заяву про те, що я вирішив зробити, і що буде робити наша країна", - сказав Трамп.

Звернення призначено на 9 вечора за місцевим часом (3 години ночі за Києвом).

Раніше повідомлялося, що 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила пандемію коронавіруса у світі.

Нагадаємо, фінансові ринки США демонструють спад на тлі нового типу коронавіруса COVID-19. Індекс Dow Jones Industrial Average при відкритті торгів втратив майже 3 відсотки, як і індекс S&P 500. Індекс NASDAQ відкрився зниженням на 2,6 відсотка.

Крім того, ціни на нафту звалилися 9 березня майже на 30% до 33 доларів за барель.

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