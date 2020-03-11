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В Італії число жертв коронавірусу різко зросло

Новини » Надзвичайні події     11.03.2020 - 19:45
В Італії число жертв коронавірусу різко зросло
Ілюстративне фото (thetimes.co.uk)

Загальна кількість інфікованих перевищила 12 тисяч

Голова служби цивільної оборони Італії Анджело Бормана заявив, що за добу кількість жертв коронавірусу збільшилася на 196 осіб, досягнувши в цілому 827. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Biz Rebublic.

При цьому Бормана зазначив, що кількість випадків інфікування зросла на дві тисячі й при цьому перевищила 12 тисяч.

"Напередодні ми говорили, що дані по Ломбардії були неповними, бо вони не враховували людей в домашній ізоляції, але насправді зростання за добу знаходиться в тренді попередніх днів", - пояснив він.

Загальна кількість позитивних результатів на коронавірус в цей час становить 5 791, з яких 877 - госпіталізовані. Після Ломбардії другим найбільш постраждалим регіоном є Емілія-Романья з 1533 позитивними випадками і 85 смертельними випадками, за якими слід Венето - з 856 випадками і 26 летальними наслідками.

За станом на 11 березня, кількість інфікованих COVID-19 в Італії 12 462 людини, включаючи померлих і видужали.

Нагадаємо, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавіруса у світі. Останній раз пандемія у світі оголошувалася у 2009 році, коли було зафіксовано спалах "свинячого" грипу.

Крім того, в Україні ввели карантин з-за поширення коронавіруса. Карантин триватиме з 12 березня по 3 квітня в усіх областях. У зв'язку з цим заборонені масові зібрання понад 200 осіб, будуть закриті навчальні заклади, а також закрито авіасполучення з деякими країнами.

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