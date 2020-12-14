ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На Закарпатті порушили справу через провокативний напис на будівлі

Пийтерфолво, Понеділок 14 грудня 2020 15:28
На Закарпатті порушили справу через провокативний напис на будівлі
Фото: напис на стіні (goloskarpat.info)
Автор: Дмитро Левицький

У селі Пийтерфолво (Закарпатська область) невідомі особи розмістили на стіні будинку провокативний напис: "Закарпаття - це Україна. Ми за вами прийдемо". Поліція вже порушила справу за фактом розпалювання національної ворожнечі.

Про це повідомляють поліція Закарпатської області та "Голос Карпат".

Інформацію про напис з провокативним змістом правоохоронці отримали сьогодні вранці. На місце прибула слідчо-оперативна група, яка вживає заходи для встановлення причетних.

Правоохоронці вже відкрили провадження за ч. 1 ст. 161 КК України, яка передбачає покарання від штрафу до 3 років позбавлення волі.

Зазначимо, напис з'явився на тлі напруження у стосунках між Україною та Угорщиною через ситуацією з угорською національною меншиною на Закарпатті.

Нагадаємо, спочатку угорським політикам заборонили в'їзд в Україну через агітацію на місцевих виборах, а потім у мережі з'явилося відео, на якому депутати ОТГ співають гімн Угорщини.

Після цього представникам угорської нацменшини на Закарпатті почали надходити погрози.

Як писало РБК-Україна, в поліції не виключають іноземний слід в ситуації з погрозами угорцям на Закарпатті. Відео з погрозами, за даними поліції, записав іноземець, який вже полишив територію України.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство полицияУгорщинаЗакарпаттяЗакарпатська область

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся