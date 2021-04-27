Сепаратисту із Закарпаття винесено заочний вирок: його оголошено у міжнародний розшук

Мукачівський міський суд визнав винним місцевого жителя, який закликав до відділення Закарпатської області від України. Сепаратиста заочно засудили до 12 років позбавлення волі.

Відзначається, що житель Закарпаття агітував за прийняття рішень, що несуть загрозу конституційному ладу і територіальній цілісності України. В ході розслідування було встановлено, що сепаратист неодноразово підтверджував російським ЗМІ свої наміри щодо зміни адміністративно-територіального устрою країни. Зокрема, він пропонував незаконне відновлення так званої адміністративно-територіальної одиниці - "Республіка Підкарпатська Русь".

Слідством було встановлено, що зловмисник таємно хотів позбавити повноважень органи державної влади та місцевого самоврядування за допомогою збройного захоплення адміністративних будівель.

"Рішенням Мукачівського міського суду Закарпатської області сепаратиста визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України та призначено йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі", - зазначається у повідомленні.

Вирок суду набрав законної сили. Наразі зловмисника оголошено у міждержавний розшук. Він ховається від суду на території Росії, тому судовий розгляд проходив без його участі.