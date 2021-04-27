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Сепаратисту із Закарпаття винесено заочний вирок: його оголошено у міжнародний розшук

Новость на русском → Мукачеве, Вівторок 27 квітня 2021 17:37
Сепаратисту із Закарпаття винесено заочний вирок: його оголошено у міжнародний розшук Фото: сепаратист із Закарпаття (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Мукачівський міський суд визнав винним місцевого жителя, який закликав до відділення Закарпатської області від України. Сепаратиста заочно засудили до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Відзначається, що житель Закарпаття агітував за прийняття рішень, що несуть загрозу конституційному ладу і територіальній цілісності України. В ході розслідування було встановлено, що сепаратист неодноразово підтверджував російським ЗМІ свої наміри щодо зміни адміністративно-територіального устрою країни. Зокрема, він пропонував незаконне відновлення так званої адміністративно-територіальної одиниці - "Республіка Підкарпатська Русь".

Слідством було встановлено, що зловмисник таємно хотів позбавити повноважень органи державної влади та місцевого самоврядування за допомогою збройного захоплення адміністративних будівель.

"Рішенням Мукачівського міського суду Закарпатської області сепаратиста визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 КК України та призначено йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі", - зазначається у повідомленні.

Вирок суду набрав законної сили. Наразі зловмисника оголошено у міждержавний розшук. Він ховається від суду на території Росії, тому судовий розгляд проходив без його участі.

Нагадаємо, сепаратиста із Закарпаття співробітники СБУ викрили на початку січня 2021 року. Зазначалося, що, житель Берегова створив ряд акаунтів в соціальних мережах, через які розповсюджував агітаційні заклики до порушення територіальної цілісності України.

Відзначимо, в кінці листопада 2020 року на Закарпатті депутати однієї з сільрад заспівали гімн нібито Угорщини. В результаті розгорівся дипломатичний скандал.

Також РБК-Україна писало, що на Закарпатті в середині грудня невідомі розмістили на стіні будинку провокаційний напис: "Закарпаття - це Україна. Ми за вами прийдемо". Поліція порушила справу за фактом розпалювання національної ворожнечі.

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