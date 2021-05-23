В Італії обірвалася канатна дорога, є жертви

В Італії в Стреза-Моттароні обірвався трос на канатній дорозі через що впала кабіна, в якій знаходилися люди. В результаті інциденту загинули дев'ять осіб, також постраждали двоє дітей.

Про це повідомляє прес-центр пожежно-рятувальної служби Італії у Twitter.

Інцидент стався близько 13: 00. За попередньою інформацією, в кабіні всього знаходилися 11 осіб.

За даними видання ANSA, двох постраждалих дітей віком 5 та 9 років доправили до лікарні Турина. Їх стан оцінюється як важкий.

Кабіна обірвалася в одній з найвищих точок маршруту, всього лише за 300 метрів до вершини Моттароне.

На місці аварії працюють альпійські рятувально-спелеологічні групи разом з пожежною командою і карабінерами.