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В Італії обірвалася канатна дорога, є жертви

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Стреза-Моттароне, Неділя 23 травня 2021 17:10
В Італії обірвалася канатна дорога, є жертви Фото: в Італії обірвалася Канатна дорога (twitter.com/emergenzavvf)
Автор: РБК-Україна

В Італії в Стреза-Моттароні обірвався трос на канатній дорозі через що впала кабіна, в якій знаходилися люди. В результаті інциденту загинули дев'ять осіб, також постраждали двоє дітей.

Про це повідомляє прес-центр пожежно-рятувальної служби Італії у Twitter.

Інцидент стався близько 13: 00. За попередньою інформацією, в кабіні всього знаходилися 11 осіб.

За даними видання ANSA, двох постраждалих дітей віком 5 та 9 років доправили до лікарні Турина. Їх стан оцінюється як важкий.

Кабіна обірвалася в одній з найвищих точок маршруту, всього лише за 300 метрів до вершини Моттароне.

На місці аварії працюють альпійські рятувально-спелеологічні групи разом з пожежною командою і карабінерами.

Нагадаємо, 4 травня у столиці Мексики обрушився метроміст з поїздом. В результаті події загинули 13 людей і близько 80 отримали поранення і травми.

Крім того, у Волинській області обвалився міст. В результаті події постраждали п'ятеро людей.

Раніше повідомлялося, що в Італії впав автомобільний міст через зливу.

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